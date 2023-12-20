А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец

Если даже «Валера» предоставит Верховному соответствующий план… что именно там увидит актер разговорного жанра? Это все равно, что объяснять Безуглой принципы и основы Оборонного планирования, в государственной системе Украины… В целом, вполне возможно… но в конечном результате возникают очень веские сомнения.