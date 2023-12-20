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А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец

Политика 11:42   20.12.2023
Константин Машовец
военный обозреватель
А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец

Если даже «Валера» предоставит Верховному соответствующий план… что именно там увидит актер разговорного жанра? Это все равно, что объяснять Безуглой принципы и основы Оборонного планирования, в государственной системе Украины… В целом, вполне возможно… но в конечном результате возникают очень веские сомнения.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:42;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если даже «Валера» предоставит Верховному соответствующий план… что именно там увидит актер разговорного жанра? Это все равно, что объяснять Безуглой…".