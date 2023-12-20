А если «Валера» предоставит план, что там поймет Верховный? — Машовец
Если даже «Валера» предоставит Верховному соответствующий план… что именно там увидит актер разговорного жанра? Это все равно, что объяснять Безуглой принципы и основы Оборонного планирования, в государственной системе Украины… В целом, вполне возможно… но в конечном результате возникают очень веские сомнения.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: Залужный, Зеленский, Машовець, план;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:42;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если даже «Валера» предоставит Верховному соответствующий план… что именно там увидит актер разговорного жанра? Это все равно, что объяснять Безуглой…".