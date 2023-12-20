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А якщо “Валера” надасть план, що там зрозуміє Верховний? – Машовець

Політика 11:42   20.12.2023
Костянтин Машовець
військовий оглядач
А якщо “Валера” надасть план, що там зрозуміє Верховний? – Машовець

Якщо навіть “Валера” надасть Верховному відповідний плЯн… що саме там побачить актор розмовного жанру?.. Це все одно, що пояснювати Безуглій принципи та основи Оборонного планування, в державній системі України… Загалом, цілком можливо, але в кінцевому результаті виникають дуже вагомі сумніви.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:42;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо навіть “Валера” надасть Верховному відповідний плЯн… що саме там побачить актор розмовного жанру?.. Це все одно, що пояснювати Безуглій…".