А якщо “Валера” надасть план, що там зрозуміє Верховний? – Машовець
Якщо навіть “Валера” надасть Верховному відповідний плЯн… що саме там побачить актор розмовного жанру?.. Це все одно, що пояснювати Безуглій принципи та основи Оборонного планування, в державній системі України… Загалом, цілком можливо, але в кінцевому результаті виникають дуже вагомі сумніви.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: Залужный, Зеленський, Машовець, план;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:42;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо навіть “Валера” надасть Верховному відповідний плЯн… що саме там побачить актор розмовного жанру?.. Це все одно, що пояснювати Безуглій…".