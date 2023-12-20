А якщо “Валера” надасть план, що там зрозуміє Верховний? – Машовець

Якщо навіть “Валера” надасть Верховному відповідний плЯн… що саме там побачить актор розмовного жанру?.. Це все одно, що пояснювати Безуглій принципи та основи Оборонного планування, в державній системі України… Загалом, цілком можливо, але в кінцевому результаті виникають дуже вагомі сумніви.