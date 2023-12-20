Зеленский высказался о «частичном» участии Украины в НАТО
Что касается НАТО. Мы знаем, что это для нас самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО, и сигналы относительно частичного участия… честно говоря, бред… Мы ни разу не получали такое предложение. Ни разу ни от одного из партнеров. Мне, честно говоря, очень сложно представить себе, как это может быть.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, Нато;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 11:33;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что касается НАТО. Мы знаем, что это для нас самый мощный вариант. Нас не приглашают в НАТО, и сигналы относительно…".