Зеленський висловився про “часткову” участь України в НАТО

Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас – найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО, і сигнали щодо часткової участі… чесно кажучи, маячня… Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. Мені, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути.