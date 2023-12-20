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Зеленський висловився про “часткову” участь України в НАТО

Політика 11:33   20.12.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Зеленський висловився про “часткову” участь України в НАТО

Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас – найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО, і сигнали щодо часткової участі… чесно кажучи, маячня… Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. Мені, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:33;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас – найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО, і сигнали щодо часткової…".