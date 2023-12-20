Зеленський висловився про “часткову” участь України в НАТО
Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас – найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО, і сигнали щодо часткової участі… чесно кажучи, маячня… Ми жодного разу не отримували таку пропозицію. Жодного разу від жодного з партнерів. Мені, чесно кажучи, дуже складно уявити собі, як це може бути.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, Нато;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2023 в 11:33;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодо НАТО. Ми знаємо, що це для нас – найпотужніший варіант. Нас не запрошують у НАТО, і сигнали щодо часткової…".