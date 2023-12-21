3 млн дронов против 1 млн деревьев — Касьянов о планах Зеленского

Если сегодня – по субъективным оценкам – у россиян в 3-5 раз больше дронов, то есть примерно 200 тысяч в декабре против наших 50 тысяч, и если такая динамика сохранится в 2024 году с учетом не меньшего, чем у нас, 30% роста, то в следующем году у противника будет примерно 3 млн дронов против нашего 1 миллиона деревьев.