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3 млн дронов против 1 млн деревьев — Касьянов о планах Зеленского

Политика 12:09   21.12.2023
Юрий Касьянов
военнослужащий ВСУ
3 млн дронов против 1 млн деревьев — Касьянов о планах Зеленского Фото: facebook Юрия Касьянова

Если сегодня – по субъективным оценкам – у россиян в 3-5 раз больше дронов, то есть примерно 200 тысяч в декабре против наших 50 тысяч, и если такая динамика сохранится в 2024 году с учетом не меньшего, чем у нас, 30% роста, то в следующем году у противника будет примерно 3 млн дронов против нашего 1 миллиона деревьев.

Автор: Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 12:09;

  • Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если сегодня – по субъективным оценкам – у россиян в 3-5 раз больше дронов, то есть примерно 200 тысяч в…".