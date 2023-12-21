3 млн дронов против 1 млн деревьев — Касьянов о планах Зеленского
Фото: facebook Юрия Касьянова
Если сегодня – по субъективным оценкам – у россиян в 3-5 раз больше дронов, то есть примерно 200 тысяч в декабре против наших 50 тысяч, и если такая динамика сохранится в 2024 году с учетом не меньшего, чем у нас, 30% роста, то в следующем году у противника будет примерно 3 млн дронов против нашего 1 миллиона деревьев.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: дрони, дроны, Зеленский, касьянов;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 12:09;
Корреспондент Юрий Касьянов, военнослужащий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если сегодня – по субъективным оценкам – у россиян в 3-5 раз больше дронов, то есть примерно 200 тысяч в…".