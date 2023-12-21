3 млн дронів проти 1 млн дерев – Касьянов про плани Зеленського

Якщо сьогодні – за суб’єктивними оцінками – у росіян у 3-5 разів більше дронів, тобто приблизно 200 тисяч у грудні проти наших 50 тисяч, і якщо така динаміка збережеться у 2024 році з урахуванням не меншого, ніж у нас, 30% зростання, то наступного року в супротивника буде приблизно 3 млн дронів проти нашого 1 мільйона дерев.