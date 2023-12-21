3 млн дронів проти 1 млн дерев – Касьянов про плани Зеленського
Якщо сьогодні – за суб’єктивними оцінками – у росіян у 3-5 разів більше дронів, тобто приблизно 200 тисяч у грудні проти наших 50 тисяч, і якщо така динаміка збережеться у 2024 році з урахуванням не меншого, ніж у нас, 30% зростання, то наступного року в супротивника буде приблизно 3 млн дронів проти нашого 1 мільйона дерев.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: дрони, Зеленський, касьянов;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 12:09;
Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо сьогодні – за суб’єктивними оцінками – у росіян у 3-5 разів більше дронів, тобто приблизно 200 тисяч у грудні…".