Live
  • Чт 21.12.2023
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.07

3 млн дронів проти 1 млн дерев – Касьянов про плани Зеленського

Події 12:09   21.12.2023
Юрій Касьянов
військовослужбовець ЗСУ
3 млн дронів проти 1 млн дерев – Касьянов про плани Зеленського

Якщо сьогодні – за суб’єктивними оцінками – у росіян у 3-5 разів більше дронів, тобто приблизно 200 тисяч у грудні проти наших 50 тисяч, і якщо така динаміка збережеться у 2024 році з урахуванням не меншого, ніж у нас, 30% зростання, то наступного року в супротивника буде приблизно 3 млн дронів проти нашого 1 мільйона дерев.

Автор: Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ
Популярно
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
Головні новини Харкова 21.12: центр опору та диференціація тривог
21.12.2023, 13:11
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
Перебігала в невстановленому місці: у Харкові під колесами авто загинула жінка
21.12.2023, 13:05
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
Скоїв вбивство і закрив вдома співмешканку: на Харківщині затримали чоловіка
21.12.2023, 12:47
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
Спровокував повстання. Верховний суд Колорадо заборонив Трампу обиратися
20.12.2023, 15:27
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
На Куп’янському напрямку знищили вантажівку з інженерною технікою РФ (відео)
20.12.2023, 15:42

Новини за темою:

18:10
Мобільні групи ППО, які захищають Харківщину, отримали авто та дрони (фото)
19:00
У ГУР зробили прогноз щодо ударів РФ по енергоінфраструктурі України
16:33
Понад 250 окупантів й 14 одиниць техніки: успіхи ЗСУ під Куп’янськом і Лиманом
12:17
Росіяни почали використовувати більше дронів: ситуація під Куп’янськом – ЗСУ
14:21
Техніка і 2 військових РФ: харківські воїни показали роботу з повітря (відео)

Ви читали новину: «3 млн дронів проти 1 млн дерев – Касьянов про плани Зеленського»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 12:09;

  • Кореспондент Юрій Касьянов, військовослужбовець ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якщо сьогодні – за суб’єктивними оцінками – у росіян у 3-5 разів більше дронів, тобто приблизно 200 тисяч у грудні…".