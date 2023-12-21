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«Бавовна» будет гореть и дальше — Малюк о планах СБУ

Мир 11:51   21.12.2023
Василий Малюк
глава СБУ
«Бавовна» будет гореть и дальше — Малюк о планах СБУ Фото: СБУ

Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага… Мы всегда ищем новые решения. Значит, «бавовна» будет гореть дальше.

Автор: Василий Малюк, глава СБУ
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:51;

  • Корреспондент Василий Малюк, глава СБУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не…".