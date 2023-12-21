«Бавовна» будет гореть и дальше — Малюк о планах СБУ

Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага… Мы всегда ищем новые решения. Значит, «бавовна» будет гореть дальше.