«Бавовна» будет гореть и дальше — Малюк о планах СБУ
Фото: СБУ
Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не получится. Мы везде найдем врага… Мы всегда ищем новые решения. Значит, «бавовна» будет гореть дальше.
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- Категории: Мир, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: Малюк, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 11:51;
Корреспондент Василий Малюк, глава СБУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем разглашать наши планы. Они должны оставаться шоком для врага. Готовим сюрпризы. Оккупанты должны понимать, что скрыться не…".