Бавовна горітиме й далі – Малюк про плани СБУ

Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога… Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, бавовна горітиме далі.