Бавовна горітиме й далі – Малюк про плани СБУ
Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога… Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, бавовна горітиме далі.
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- Категорії: Події, Світ, Сказано, Україна; Теги: Малюк, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 11:51;
Кореспондент Василь Малюк, голова СБУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не…".