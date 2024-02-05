После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»

Все действия по линии боевого столкновения сейчас для российских оккупационных войск обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После захвата села Крахмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стертого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы.