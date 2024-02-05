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После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»

Происшествия 11:10   05.02.2024
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»

Все действия по линии боевого столкновения сейчас для российских оккупационных войск обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После захвата села Крахмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стертого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:10;

  • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все действия по линии боевого столкновения сейчас для российских оккупационных войск обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами.…".