После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»
Все действия по линии боевого столкновения сейчас для российских оккупационных войск обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами. После захвата села Крахмальное, у высшего российского руководства и вовсе сработал рефлекс, и началось обильное слюноотделение. Они посчитали, что захват маленького, стертого с лица земли села, на шестой месяц бесконечных штурмов, позволит им прыгнуть выше головы.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, коваленко, крахмальное, наступ, наступление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «После захвата Крахмального у руководства РФ «началось обильное слюноотделение»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:10;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все действия по линии боевого столкновения сейчас для российских оккупационных войск обусловлены не тактической или стратегической целесообразностью, а политическими мотивами.…".