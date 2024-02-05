Після захоплення Крохмального у керівництва РФ “почалося рясне слиновиділення”

Усі дії на лінії бойового зіткнення зараз для російських окупаційних військ зумовлені не тактичною чи стратегічною доцільністю, а політичними мотивами. Після захоплення села Крохмальне у вищого російського керівництва й зовсім спрацював рефлекс, і почалося рясне слиновиділення. Вони вирішили, що захоплення маленького, стертого з лиця землі села, на шостий місяць нескінченних штурмів, дозволить їм стрибнути вище голови.