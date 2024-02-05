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Після захоплення Крохмального у керівництва РФ “почалося рясне слиновиділення”

Події 11:10   05.02.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
Після захоплення Крохмального у керівництва РФ “почалося рясне слиновиділення”

Усі дії на лінії бойового зіткнення зараз для російських окупаційних військ зумовлені не тактичною чи стратегічною доцільністю, а політичними мотивами. Після захоплення села Крохмальне у вищого російського керівництва й зовсім спрацював рефлекс, і почалося рясне слиновиділення. Вони вирішили, що захоплення маленького, стертого з лиця землі села, на шостий місяць нескінченних штурмів, дозволить їм стрибнути вище голови.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:10;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі дії на лінії бойового зіткнення зараз для російських окупаційних військ зумовлені не тактичною чи стратегічною доцільністю, а політичними мотивами.…".