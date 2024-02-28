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Трамп не знает Путина, он с ним не воевал — Зеленский

Мир 11:52   28.02.2024
Владимир Зеленский
Президент Украины
Трамп не знает Путина, он с ним не воевал — Зеленский

Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не сражалась с армией России. Никогда… Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним… но он никогда не воевал…".