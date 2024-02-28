Трамп не знает Путина, он с ним не воевал — Зеленский

Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не сражалась с армией России. Никогда… Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится.