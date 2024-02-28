Трамп не знает Путина, он с ним не воевал — Зеленский
Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не сражалась с армией России. Никогда… Я лучше понимаю. Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится.
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Трамп не знает Путина, он с ним не воевал — Зеленский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2024 в 11:52;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина. Я знаю, что он встречался с ним… но он никогда не воевал…".