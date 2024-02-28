Трамп не знає Путіна, він із ним не воював – Зеленський

Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним… але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться.