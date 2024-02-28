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Трамп не знає Путіна, він із ним не воював – Зеленський

Політика 11:52   28.02.2024
Володимир Зеленський
Президент України
Трамп не знає Путіна, він із ним не воював – Зеленський

Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним… але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним… але він ніколи не воював…".