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Если РФ выиграет войну, доверие к Европе будет сведено к нулю — Макрон

Мир 11:14   15.03.2024
Эмманюэль Макрон
президент Франции
Если РФ выиграет войну, доверие к Европе будет сведено к нулю — Макрон

Уже несколько лет мы живем в мире, где происходит то, что мы считали немыслимым. Война идет на европейской земле – между Страсбургом и Львовом менее 1500 километров. Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю.

Автор: Эмманюэль Макрон, президент Франции
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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже несколько лет мы живем в мире, где происходит то, что мы считали немыслимым. Война идет на европейской земле –…".