Если РФ выиграет войну, доверие к Европе будет сведено к нулю — Макрон
Уже несколько лет мы живем в мире, где происходит то, что мы считали немыслимым. Война идет на европейской земле – между Страсбургом и Львовом менее 1500 километров. Если Россия выиграет эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, макрон;
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2024 в 11:14;
Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже несколько лет мы живем в мире, где происходит то, что мы считали немыслимым. Война идет на европейской земле –…".