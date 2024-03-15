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Якщо РФ виграє війну, довіра до Європи буде зведена до нуля – Макрон

Політика 11:14   15.03.2024
Емманюель Макрон
президент Франції
Якщо РФ виграє війну, довіра до Європи буде зведена до нуля – Макрон

Вже кілька років ми живемо у світі, де відбувається те, що ми вважали немислимим. Війна йде на європейській землі – між Страсбургом і Львовом менш як 1500 кілометрів. Якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.

Автор: Емманюель Макрон, президент Франції
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Ви читали новину: «Якщо РФ виграє війну, довіра до Європи буде зведена до нуля – Макрон»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:14;

  • Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже кілька років ми живемо у світі, де відбувається те, що ми вважали немислимим. Війна йде на європейській землі –…".