Якщо РФ виграє війну, довіра до Європи буде зведена до нуля – Макрон

Вже кілька років ми живемо у світі, де відбувається те, що ми вважали немислимим. Війна йде на європейській землі – між Страсбургом і Львовом менш як 1500 кілометрів. Якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.