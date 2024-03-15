Якщо РФ виграє війну, довіра до Європи буде зведена до нуля – Макрон
Вже кілька років ми живемо у світі, де відбувається те, що ми вважали немислимим. Війна йде на європейській землі – між Страсбургом і Львовом менш як 1500 кілометрів. Якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, макрон;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2024 в 11:14;
Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вже кілька років ми живемо у світі, де відбувається те, що ми вважали немислимим. Війна йде на європейській землі –…".