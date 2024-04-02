Многим проще поверить в то, что ФСБ всемогущее — Фурса

Привет сторонникам теории заговоров. И самому свежему – это то, что ФСБ само организовало теракт, который унизил само ФСБ. Несмотря на то, что ИГИЛ говорил, что это они. И на то, что американцы предупреждали, что ИГИЛ это хочет сделать. Но многим людям легче поверить в то, что ФСБ всемогущее, чем в то, что путинские орлы обоср@лись.