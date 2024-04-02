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Многим проще поверить в то, что ФСБ всемогущее — Фурса

Мир 11:26   02.04.2024
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
Многим проще поверить в то, что ФСБ всемогущее — Фурса Фото: facebook Сергея Фурсы

Привет сторонникам теории заговоров. И самому свежему – это то, что ФСБ само организовало теракт, который унизил само ФСБ. Несмотря на то, что ИГИЛ говорил, что это они. И на то, что американцы предупреждали, что ИГИЛ это хочет сделать. Но многим людям легче поверить в то, что ФСБ всемогущее, чем в то, что путинские орлы обоср@лись.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Привет сторонникам теории заговоров. И самому свежему – это то, что ФСБ само организовало теракт, который унизил само ФСБ. Несмотря…".