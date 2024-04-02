Багатьом простіше повірити, що ФСБ всемогутнє – Фурса

Привіт прихильникам теорії змов. І найсвіжіша – це те, що ФСБ само організувало теракт, який принизив само ФСБ. Попри те, що ІДІЛ казав, що це вони. І на те, що американці попереджали, що ІДІЛ то хоче зробити. Але багатьом людям легше повірити у те, що ФСБ всемогутнє ніж в те, що путінські орли обіср@лися…