Багатьом простіше повірити, що ФСБ всемогутнє – Фурса
Привіт прихильникам теорії змов. І найсвіжіша – це те, що ФСБ само організувало теракт, який принизив само ФСБ. Попри те, що ІДІЛ казав, що це вони. І на те, що американці попереджали, що ІДІЛ то хоче зробити. Але багатьом людям легше повірити у те, що ФСБ всемогутнє ніж в те, що путінські орли обіср@лися…
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: теракт, фсб, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 11:26;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Привіт прихильникам теорії змов. І найсвіжіша – це те, що ФСБ само організувало теракт, який принизив само ФСБ. Попри те,…".