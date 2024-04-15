Не риторикой защищается небо — Зеленский об отражении атаки Ирана на Израиль
Фото: пресс-служба ОП
Современные системы ПВО способны давать защиту жизни – сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано… И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, значит, надо действовать и действовать сильно. Не риторикой защищается небо, не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, Израиль, Иран, пво;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 11:22;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Современные системы ПВО способны давать защиту жизни – сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано… И когда Украина говорит, что…".