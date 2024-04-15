Не риторикой защищается небо — Зеленский об отражении атаки Ирана на Израиль

Современные системы ПВО способны давать защиту жизни – сейчас на Ближнем Востоке это было продемонстрировано… И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, значит, надо действовать и действовать сильно. Не риторикой защищается небо, не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора.