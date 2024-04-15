Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль

Сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано… І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору.