Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль
Сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано… І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, Израиль, Иран, пво;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:22;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано… І коли Україна каже, що…".