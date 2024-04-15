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Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль

Політика 11:22   15.04.2024
Володимир Зеленський
президент України
Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль

Сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано… І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно. Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2024 в 11:22;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сучасні системи ППО здатні давати захист життю – зараз на Близькому Сході це було продемонстровано… І коли Україна каже, що…".