Решения принимают те же люди, которые не понимали Путина 10 лет — Тимоти Эш

Когда я думаю о западных политиках, которые принимают решения, это те же самые люди, которые неправильно понимали Путина в течение последнего десятилетия или больше. Им не удалось это тогда и не удается сейчас. Помогая Украине в этой войне, они всегда больше беспокоились о поражении России, чем о стратегии для победы Украины. Украине всегда давали по капле то, что ей нужно только для выживания, а не для победы.