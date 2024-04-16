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Решения принимают те же люди, которые не понимали Путина 10 лет — Тимоти Эш

Мир 11:46   16.04.2024
Тимоти Эш
британский экономист
Решения принимают те же люди, которые не понимали Путина 10 лет — Тимоти Эш Фото: ft.com

Когда я думаю о западных политиках, которые принимают решения, это те же самые люди, которые неправильно понимали Путина в течение последнего десятилетия или больше. Им не удалось это тогда и не удается сейчас. Помогая Украине в этой войне, они всегда больше беспокоились о поражении России, чем о стратегии для победы Украины. Украине всегда давали по капле то, что ей нужно только для выживания, а не для победы.

Автор: Тимоти Эш, британский экономист
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Тимоти Эш, британский экономист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда я думаю о западных политиках, которые принимают решения, это те же самые люди, которые неправильно понимали Путина в течение…".