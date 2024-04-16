Рішення приймають ті ж люди, які не розуміли Путіна 10 років – Тімоті Еш
Фото: ft.com
Коли я думаю про західних політиків, які ухвалюють рішення, це ті ж самі люди, які неправильно розуміли Путіна протягом останнього десятиліття або й більше. Їм не вдалося це тоді й не вдається зараз. Допомагаючи Україні у цій війні, вони завжди більше турбувалися про поразку Росії, ніж про стратегію для перемоги України. Україні завжди давали по краплі те, що їй потрібно лише для виживання, а не для перемоги.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, допомога;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:46;
Кореспондент Тімоті Еш, британський економіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли я думаю про західних політиків, які ухвалюють рішення, це ті ж самі люди, які неправильно розуміли Путіна протягом останнього…".