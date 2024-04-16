Рішення приймають ті ж люди, які не розуміли Путіна 10 років – Тімоті Еш

Коли я думаю про західних політиків, які ухвалюють рішення, це ті ж самі люди, які неправильно розуміли Путіна протягом останнього десятиліття або й більше. Їм не вдалося це тоді й не вдається зараз. Допомагаючи Україні у цій війні, вони завжди більше турбувалися про поразку Росії, ніж про стратегію для перемоги України. Україні завжди давали по краплі те, що їй потрібно лише для виживання, а не для перемоги.