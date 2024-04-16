«У них внутри ничего нет» — Портников о Путине и Хаменеи

Можно утверждать, что Киев – «мать городов», и стрелять по Киеву. Можно напоминать, что Харьков – «русский город», и уничтожать Харьков… Путин-то на самом деле в это не верит… И если Софийский собор или Лавра будут уничтожены ракетами, для Кремля это станет всего лишь поводом обвинить в трагедии «украинских нацистов». И именно так отреагировал бы аятолла Хаменеи на возможные разрушения на Храмовой горе в Иерусалиме – обвинил бы в трагедии «сионистских оккупантов». Ничего бы у них там внутри не содрогнулось. Потому что у них там внутри ничего нет.