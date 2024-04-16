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«У них внутри ничего нет» — Портников о Путине и Хаменеи

Мир 11:32   16.04.2024
Виталий Портников
журналист
«У них внутри ничего нет» — Портников о Путине и Хаменеи Фото: facebook Виталия Портникова

Можно утверждать, что Киев – «мать городов», и стрелять по Киеву. Можно напоминать, что Харьков – «русский город», и уничтожать Харьков… Путин-то на самом деле в это не верит… И если Софийский собор или Лавра будут уничтожены ракетами, для Кремля это станет всего лишь поводом обвинить в трагедии «украинских нацистов». И именно так отреагировал бы аятолла Хаменеи на возможные разрушения на Храмовой горе в Иерусалиме – обвинил бы в трагедии «сионистских оккупантов». Ничего бы у них там внутри не содрогнулось. Потому что у них там внутри ничего нет.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2024 в 11:32;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Можно утверждать, что Киев – «мать городов», и стрелять по Киеву. Можно напоминать, что Харьков – «русский город», и уничтожать…".