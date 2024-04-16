Live
  • Вт 16.04.2024
  • Харків  +13°С
  • USD 39.57
  • EUR 42.16

“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї

Події 11:32   16.04.2024
Віталій Портников
журналіст
“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї Фото: фейсбук Віталія Портникова

Можна стверджувати, що Київ – “мати міст” і стріляти по Києву. Можна нагадувати, що Харків – “російське місто”, і знищувати Харків… Путін насправді в це не вірить… І якщо Софійський собор або Лавра будуть знищені ракетами, для Кремля це стане лише приводом звинуватити в трагедії “українських нацистів”. І саме так відреагував би аятола Хаменеї на можливі руйнування на Храмовій горі в Єрусалимі – звинуватив би у трагедії “сіоністських окупантів”. Нічого б у них там усередині не здригнулося. Тому що у них там усередині нічого немає.

Автор: Віталій Портников, журналіст
Популярно
20 кг насіння сосни висіяли у лісі на Ізюмщині (фото)
20 кг насіння сосни висіяли у лісі на Ізюмщині (фото)
16.04.2024, 12:20
Побив пасинка. На Харківщині поліцейські зупинили домашнього аб’юзера
Побив пасинка. На Харківщині поліцейські зупинили домашнього аб’юзера
09.02.2023, 16:20
У селі під Харковом поліція забрала трьох дітей у батьків-пияків
У селі під Харковом поліція забрала трьох дітей у батьків-пияків
09.02.2023, 14:23
Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина
Погрожував і вимагав гроші на випивку: у Харкові мати скаржилась на сина
16.04.2024, 11:56
Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло
Жити «по графіках» вимушені жителі Харкова і області – Синєгубов про світло
16.04.2024, 11:27
У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал
У частині будинків двох районів Харкова завтра відключать воду – водоканал
16.04.2024, 11:15

Новини за темою:

11:32
“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї
11:17
“Так і без Америки можна залишитися” – Касьянов про побоювання Байдена
07:25
Авіаудари армії РФ припали до двох населених пунктах Харківщини – Генштаб
11:28
“Жоден ізраїльтянин не переплив Йордан, щоб утекти з країни” – Береза
11:22
Не риторикою захищається небо – Зеленський про відбиття атаки Ірану на Ізраїль

Ви читали новину: «“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:32;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можна стверджувати, що Київ – “мати міст” і стріляти по Києву. Можна нагадувати, що Харків – “російське місто”, і знищувати…".