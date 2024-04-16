“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї
Фото: фейсбук Віталія Портникова
Можна стверджувати, що Київ – “мати міст” і стріляти по Києву. Можна нагадувати, що Харків – “російське місто”, і знищувати Харків… Путін насправді в це не вірить… І якщо Софійський собор або Лавра будуть знищені ракетами, для Кремля це стане лише приводом звинуватити в трагедії “українських нацистів”. І саме так відреагував би аятола Хаменеї на можливі руйнування на Храмовій горі в Єрусалимі – звинуватив би у трагедії “сіоністських окупантів”. Нічого б у них там усередині не здригнулося. Тому що у них там усередині нічого немає.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Израиль, Иран, Портніков, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2024 в 11:32;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Можна стверджувати, що Київ – “мати міст” і стріляти по Києву. Можна нагадувати, що Харків – “російське місто”, і знищувати…".