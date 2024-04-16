“У них усередині нічого немає” – Портников про Путіна та Хаменеї

Можна стверджувати, що Київ – “мати міст” і стріляти по Києву. Можна нагадувати, що Харків – “російське місто”, і знищувати Харків… Путін насправді в це не вірить… І якщо Софійський собор або Лавра будуть знищені ракетами, для Кремля це стане лише приводом звинуватити в трагедії “українських нацистів”. І саме так відреагував би аятола Хаменеї на можливі руйнування на Храмовій горі в Єрусалимі – звинуватив би у трагедії “сіоністських окупантів”. Нічого б у них там усередині не здригнулося. Тому що у них там усередині нічого немає.