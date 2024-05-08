Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский

Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю… Остановить это, как и в 1945 году, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию… Доказать преданность словам «Никогда снова!», чтобы «Никогда снова!» снова было актуальным.