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Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский

Мир 11:18   08.05.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю… Остановить это, как и в 1945 году, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию… Доказать преданность словам «Никогда снова!», чтобы «Никогда снова!» снова было актуальным.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и…".