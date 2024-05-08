Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю… Остановить это, как и в 1945 году, способен только объединенный свободный мир. Объединенный в антипутинскую коалицию… Доказать преданность словам «Никогда снова!», чтобы «Никогда снова!» снова было актуальным.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, день памяти и победы, Зеленский, нацизм;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Мир проспал возрождение нацизма — Зеленский»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 11:18;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мир проспал возрождение нацизма – в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и…".