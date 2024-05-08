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Світ проспав відродження нацизму – Зеленський

Події 11:18   08.05.2024
Володимир Зеленський
президент України
Світ проспав відродження нацизму – Зеленський

Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю… Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію… Довести відданість словам “Ніколи знову!”, щоб “Ніколи знову!” знову було актуальним.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та…".