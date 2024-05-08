Світ проспав відродження нацизму – Зеленський

Світ проспав відродження нацизму – о 5-й ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні всі, хто пам’ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю… Зупинити це, як і в 1945-му, здатен тільки об’єднаний вільний світ. Об’єднаний в антипутінську коаліцію… Довести відданість словам “Ніколи знову!”, щоб “Ніколи знову!” знову було актуальним.