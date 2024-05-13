Укрепления на Харьковщине есть, но не там, где нужны — Бутусов

Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам, основные бои продолжаются там, где позиции не оборудованы, и зарываться нужно сейчас. Поэтому и есть непонимание в войсках, что укреплений нет там, где они нужны, и почему снова нужно самим зарываться в посадках.