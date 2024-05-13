Укрепления на Харьковщине есть, но не там, где нужны — Бутусов
Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам, основные бои продолжаются там, где позиции не оборудованы, и зарываться нужно сейчас. Поэтому и есть непонимание в войсках, что укреплений нет там, где они нужны, и почему снова нужно самим зарываться в посадках.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: Бутусов, наступ, наступление, укрепления;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:26;
Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к…".