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Укрепления на Харьковщине есть, но не там, где нужны — Бутусов

Происшествия 11:26   13.05.2024
Юрий Бутусов
главный редактор "Цензор.НЕТ"
Укрепления на Харьковщине есть, но не там, где нужны — Бутусов

Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к тактически выгодным высотам, основные бои продолжаются там, где позиции не оборудованы, и зарываться нужно сейчас. Поэтому и есть непонимание в войсках, что укреплений нет там, где они нужны, и почему снова нужно самим зарываться в посадках.

Автор: Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ"
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Юрий Бутусов, главный редактор "Цензор.НЕТ" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Относительно укреплений, они построены на харьковском направлении, но до этих рубежей враг не дошел. Оборонные рубежи почему-то не привязаны к…".