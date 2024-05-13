Укріплення на Харківщині є, але не там, де потрібні – Бутусов
Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: Бутусов, наступ, укрепления;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Укріплення на Харківщині є, але не там, де потрібні – Бутусов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:26;
Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до…".