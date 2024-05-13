Укріплення на Харківщині є, але не там, де потрібні – Бутусов

Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках.