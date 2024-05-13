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Укріплення на Харківщині є, але не там, де потрібні – Бутусов

Події 11:26   13.05.2024
Юрій Бутусов
головний редактор "Цензор.НЕТ"
Укріплення на Харківщині є, але не там, де потрібні – Бутусов

Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до тактично вигідних висот, основні бої тривають там, де позиції не обладнані, і зариватись треба зараз. Тому і є нерозуміння у військах, що укріплень нема саме там, де вони потрібні, і чому знов треба самим зариватись у посадках.

Автор: Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ"
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Юрій Бутусов, головний редактор "Цензор.НЕТ" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щодо укріплень: вони побудовані на харківському напрямку, але до цих рубежів ворог не дійшов. Оборонні рубежі чомусь не привʼязані до…".