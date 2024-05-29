Макрон призвал позволить Украине бить по военным базам на территории РФ
Мы должны позволить им (украинцам) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты… Украинская земля подвергается атакам с баз в России. Так как вы объясните украинцам, что необходимо защитить эти города, которые мы видим здесь вокруг Харькова, если мы скажем: «Вам не позволено поражать точки, откуда вылетают ракеты?»
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина, Харьков; Теги: война, макрон, оружие, рф;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 11:28;
Корреспондент Эмманюэль Макрон, президент Франции в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы должны позволить им (украинцам) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты… Украинская земля подвергается атакам с баз в России.…".