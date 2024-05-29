Макрон призвал позволить Украине бить по военным базам на территории РФ

Мы должны позволить им (украинцам) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты… Украинская земля подвергается атакам с баз в России. Так как вы объясните украинцам, что необходимо защитить эти города, которые мы видим здесь вокруг Харькова, если мы скажем: «Вам не позволено поражать точки, откуда вылетают ракеты?»