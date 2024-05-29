Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ
Ми повинні дозволити їм (українцям) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети… Українська земля зазнає атак з баз у Росії. Тож як ви поясните українцям, що необхідно захистити ці міста, які ми бачимо тут навколо Харкова, якщо ми скажемо: “Вам не дозволено вражати точки, звідки вилітають ракети?”
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна, Харків; Теги: війна, макрон, оружие, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:28;
Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми повинні дозволити їм (українцям) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети… Українська земля зазнає атак з баз у Росії.…".