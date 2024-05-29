Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ

Ми повинні дозволити їм (українцям) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети… Українська земля зазнає атак з баз у Росії. Тож як ви поясните українцям, що необхідно захистити ці міста, які ми бачимо тут навколо Харкова, якщо ми скажемо: “Вам не дозволено вражати точки, звідки вилітають ракети?”