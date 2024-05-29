Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харків  +24°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ

Політика 11:28   29.05.2024
Емманюель Макрон
президент Франції
Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ

Ми повинні дозволити їм (українцям) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети… Українська земля зазнає атак з баз у Росії. Тож як ви поясните українцям, що необхідно захистити ці міста, які ми бачимо тут навколо Харкова, якщо ми скажемо: “Вам не дозволено вражати точки, звідки вилітають ракети?”

Автор: Емманюель Макрон, президент Франції
Популярно
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
З початку доби РФ двічі атакувала в районі Липців – Генштаб ЗСУ
29.05.2024, 11:38
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
29.05.2024, 11:07
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
У Харкові було чутно вибух – Терехов, атакують ракетами – Мельник
29.05.2024, 10:32
Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі
Синєгубов повідомив про «приліт» в Харківському районі
29.05.2024, 11:22
На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)
На півночі Харківщини дрон прикордонників знищив ворожі позиції у лісі (відео)
29.05.2024, 11:15
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
Головні новини Харкова 29 травня: прогримів вибух
29.05.2024, 11:41

Новини за темою:

11:28
Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ
11:07
“Нірка. Там спиш, б’єшся, їж, нужник” – побут окупантів на Харківщині (аудіо)
09:52
Макрон аргументував право України бити по РФ, демонструючи Харків на карті
08:21
Машовець про Харківський напрямок: ризик “розбити собі бошку” для РФ зростає
07:35
ISW: Українські сили відбили позиції в районі Лук’янців на Харківщині

Ви читали новину: «Макрон закликав дозволити Україні бити по військових базах на території РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 11:28;

  • Кореспондент Емманюель Макрон, президент Франції у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми повинні дозволити їм (українцям) нейтралізувати військові об’єкти, з яких запускаються ракети… Українська земля зазнає атак з баз у Росії.…".