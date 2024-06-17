«Этого никогда не произойдет» — Сунак о капитуляции Украины

Нам следует спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?.. Путин не заинтересован в справедливом мире. Постпред России в ООН недавно сказал, что единственной темой встречи по Украине должна быть «капитуляция режима в Киеве». Этого никогда не произойдет, потому что агрессия не победит.