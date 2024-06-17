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«Этого никогда не произойдет» — Сунак о капитуляции Украины

Мир 11:52   17.06.2024
Риши Сунак
премьер-министр Великобритании
«Этого никогда не произойдет» — Сунак о капитуляции Украины Фото: twitter.com/RishiSunak

Нам следует спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?.. Путин не заинтересован в справедливом мире. Постпред России в ООН недавно сказал, что единственной темой встречи по Украине должна быть «капитуляция режима в Киеве». Этого никогда не произойдет, потому что агрессия не победит.

Автор: Риши Сунак, премьер-министр Великобритании
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:52;

  • Корреспондент Риши Сунак, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам следует спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной…".