«Этого никогда не произойдет» — Сунак о капитуляции Украины
Фото: twitter.com/RishiSunak
Нам следует спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной безопасности?.. Путин не заинтересован в справедливом мире. Постпред России в ООН недавно сказал, что единственной темой встречи по Украине должна быть «капитуляция режима в Киеве». Этого никогда не произойдет, потому что агрессия не победит.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, капитуляция, сунак;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:52;
Корреспондент Риши Сунак, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нам следует спросить: почему Россия чувствует, что ей так угрожает саммит, где обсуждают основополагающие принципы территориальной целостности, продовольственной и ядерной…".