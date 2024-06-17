“Цього ніколи не станеться” – Сунак про капітуляцію України

Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?.. Путін не зацікавлений у справедливому мирі. Постпред Росії в ООН нещодавно сказав, що єдиною темою зустрічі щодо України має бути “капітуляція режиму в Києві”. Цього ніколи не станеться, тому що агресія не переможе.