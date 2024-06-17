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“Цього ніколи не станеться” – Сунак про капітуляцію України

Події 11:52   17.06.2024
Ріші Сунак
прем'єр-міністр Великої Британії
“Цього ніколи не станеться” – Сунак про капітуляцію України Фото: twitter.com/RishiSunak

Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та ядерної безпеки?.. Путін не зацікавлений у справедливому мирі. Постпред Росії в ООН нещодавно сказав, що єдиною темою зустрічі щодо України має бути “капітуляція режиму в Києві”. Цього ніколи не станеться, тому що агресія не переможе.

Автор: Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нам варто спитати: чому Росія відчуває, що їй аж так загрожує саміт, де обговорюють основоположні принципи територіальної цілісності, продовольчої та…".