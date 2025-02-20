Никто не может заставить Украину сдаться — Сибига

Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем защищать свое право на существование.