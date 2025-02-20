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Никто не может заставить Украину сдаться — Сибига

Мир 09:39   20.02.2025
Андрей Сибига
министр иностранных дел Украины
Никто не может заставить Украину сдаться — Сибига Фото: Андрей Сибига/Х

Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем защищать свое право на существование.

Автор: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:39;

  • Корреспондент Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент…".