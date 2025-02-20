Никто не может заставить Украину сдаться — Сибига
Фото: Андрей Сибига/Х
Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться. Мы будем защищать свое право на существование.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, капитуляция, переговоры, Сибига;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:39;
Корреспондент Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент…".