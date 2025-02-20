Ніхто не може змусити Україну здатися – Сибіга

Україна витримала найжахливіший військовий напад у сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ і його президент Володимир Зеленський відмовився піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування.