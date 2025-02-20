Ніхто не може змусити Україну здатися – Сибіга
Фото: Андрій Сибіга/Х
Україна витримала найжахливіший військовий напад у сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ і його президент Володимир Зеленський відмовився піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, капитуляция, переговоры, Сибига;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 09:39;
Кореспондент Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна витримала найжахливіший військовий напад у сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ і його президент Володимир…".