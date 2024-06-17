Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире — Дуда

Эта война не только жестока и преисполнена преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности… Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая, в отличие от европейских государств, не прошла процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого.