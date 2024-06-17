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Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире — Дуда

Мир 12:01   17.06.2024
Анджей Дуда
президент Польши
Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире — Дуда Фото: twitter.com/AndrzejDuda

Эта война не только жестока и преисполнена преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности… Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая, в отличие от европейских государств, не прошла процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого.

Автор: Анджей Дуда, президент Польши
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 12:01;

  • Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эта война не только жестока и преисполнена преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и…".