Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире — Дуда
Фото: twitter.com/AndrzejDuda
Эта война не только жестока и преисполнена преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и их детей рабами, использовать украинские ресурсы, уничтожить их культуру и лишить Украину права свободно выбирать свой путь развития и гарантии безопасности… Россия остается крупнейшей колониальной империей в мире, которая, в отличие от европейских государств, не прошла процесс деколонизации и не смогла разобраться с демонами своего прошлого.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 12:01;
Корреспондент Анджей Дуда, президент Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эта война не только жестока и преисполнена преступлений, она империалистическая и колониальная по своей природе. Кремль пытается сделать украинцев и…".