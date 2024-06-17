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Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі – Дуда

Події 12:01   17.06.2024
Анджей Дуда
президент Польщі
Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі – Дуда Фото: twitter.com/AndrzejDuda

Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії. Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка — на відміну від європейських держав — ніколи не пройшла процес деколонізації та ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого.

Автор: Анджей Дуда, президент Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 12:01;

  • Кореспондент Анджей Дуда, президент Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і…".