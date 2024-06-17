Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі – Дуда

Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії. Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка — на відміну від європейських держав — ніколи не пройшла процес деколонізації та ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого.