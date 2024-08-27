Путин может делать только то, что мир позволяет ему делать — Зеленский
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Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Зеленский, Путин, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:07;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только…".