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Путин может делать только то, что мир позволяет ему делать — Зеленский

Мир 12:07   27.08.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Путин может делать только то, что мир позволяет ему делать — Зеленский Скриншот

Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только то, что мир позволяет ему делать. Слабость, недостаточность ответных решений питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть в Украине ограничений в дальнобойности, когда у террористов нет таких ограничений.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин себе не изменяет: это больное существо – всем уже давно понятно. Но так же понятно: он может делать только…".