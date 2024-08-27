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Путін може робити лише те, що світ дозволяє йому робити – Зеленський

Політика 12:07   27.08.2024
Володимир Зеленський
президент України
Путін може робити лише те, що світ дозволяє йому робити – Зеленський

Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити, і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін собі не зраджує: це хвора істота – всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло: він може робити тільки…".