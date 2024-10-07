Крупа негодяйка, но кто принес ей добровольно эти миллионы долларов? — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
В коррупции виновата власть и загадочная она, армия «чиновников» с Марса, а простые украинцы — простые жертвы. Знаете, что напоминает этот тезис? Нарративы «хороших русских». Война — это все Путин, а простые россияне ни при чем. Они жертвы. Один в один. Да, Сталин был негодяем, но кто же написал 4 млн доносов. Да, Крупа негодяйка, но кто принес ей добровольно эти миллионы долларов… Почему та же коллективная ответственность не работает, когда речь идет об устоявшейся и глубинной коррупции в Украине. Когда мы вроде бы все против коррупции, но хотим кума, умеющего «порешать».
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- Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: коррупция, МСЭК, ответственность, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 08:50;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В коррупции виновата власть и загадочная она, армия «чиновников» с Марса, а простые украинцы — простые жертвы. Знаете, что напоминает…".