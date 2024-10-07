Крупа негідниця, але хто добровільно приніс їй ці мільйони доларів? – Фурса

У корупції винна влада і загадкова вона, армія “чиновників” з Марсу, а прості українці – прості жертви. Знаєте, що нагадує ця теза? Наративи “хороших руських”. Війна – то все Путін, а прості росіяни ні до чого. Вони жертви. Один в один. Так, Сталін був негідником, але хто ж написав 4 млн доносів. Так, Крупа негідниця, але ж хто приніс їй добровільно ці мільйони доларів… Чомусь та сама колективна відповідальність не працює, коли мова йде про усталену й глибинну корупцію в Україні. Коли ми начебто всі проти корупції, але хочемо кума, що вміє порєшати.