Крупа негідниця, але хто добровільно приніс їй ці мільйони доларів? – Фурса
У корупції винна влада і загадкова вона, армія “чиновників” з Марсу, а прості українці – прості жертви. Знаєте, що нагадує ця теза? Наративи “хороших руських”. Війна – то все Путін, а прості росіяни ні до чого. Вони жертви. Один в один. Так, Сталін був негідником, але хто ж написав 4 млн доносів. Так, Крупа негідниця, але ж хто приніс їй добровільно ці мільйони доларів… Чомусь та сама колективна відповідальність не працює, коли мова йде про усталену й глибинну корупцію в Україні. Коли ми начебто всі проти корупції, але хочемо кума, що вміє порєшати.
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- Категорії: Сказано, Суспільство, Україна; Теги: коррупция, МСЭК, ответственность, Фурса;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 08:50;
Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "У корупції винна влада і загадкова вона, армія “чиновників” з Марсу, а прості українці – прості жертви. Знаєте, що нагадує…".