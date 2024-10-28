«Худший сигнал во время войны» — экономист о «тысяче Зеленского»

Для многих людей это (раздача по 1000 грн каждому украинцу — Ред.) будет выглядеть как непоследовательность правительства. Вначале бюджету не хватает средств, нужно повышать налоги. Далее принимается неоптимальное повышение налогов – только для тех, кто работает «в белую». И даже если этот закон еще не подписан, выглядит так: забираем у тех, кто честно работает и платит налоги, чтобы потом раздать всем. Это действительно худший сигнал, который государство может послать гражданам во время войны.