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«Худший сигнал во время войны» — экономист о «тысяче Зеленского»

Политика 16:07   28.10.2024
Юрий Гайдай
старший экономист ЦЭС
«Худший сигнал во время войны» — экономист о «тысяче Зеленского» Фото: https://dou.ua/lenta/interviews/yurii-gaidai-interview/

Для многих людей это (раздача по 1000 грн каждому украинцу — Ред.) будет выглядеть как непоследовательность правительства. Вначале бюджету не хватает средств, нужно повышать налоги. Далее принимается неоптимальное повышение налогов – только для тех, кто работает «в белую». И даже если этот закон еще не подписан, выглядит так: забираем у тех, кто честно работает и платит налоги, чтобы потом раздать всем. Это действительно худший сигнал, который государство может послать гражданам во время войны.

Автор: Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 16:07;

  • Корреспондент Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для многих людей это (раздача по 1000 грн каждому украинцу — Ред.) будет выглядеть как непоследовательность правительства. Вначале бюджету не…".