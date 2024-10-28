“Найгірший сигнал під час війни” – економіст про “тисячу Зеленського”
Фото: https://dou.ua/lenta/interviews/yurii-gaidai-interview/
Для багатьох людей це виглядатиме як непослідовність уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення податків – тільки для тих, хто працює “в білу”. І навіть якщо цей закон ще не підписаний, виглядає це так: забираємо у тих, хто чесно працює й платить податки, щоб потім роздати всім. Це справді є найгіршим сигналом, який держава може послати громадянам під час війни
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- Категорії: Економіка, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, налоги, тысяча зеленского, экономист;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 16:07;
Кореспондент Юрій Гайдай, старший економіст ЦЕС у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для багатьох людей це виглядатиме як непослідовність уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення…".