“Найгірший сигнал під час війни” – економіст про “тисячу Зеленського”

Для багатьох людей це виглядатиме як непослідовність уряду. Спочатку бюджету не вистачає коштів, потрібно підвищувати податки. Далі ухвалюється неоптимальне підвищення податків – тільки для тих, хто працює “в білу”. І навіть якщо цей закон ще не підписаний, виглядає це так: забираємо у тих, хто чесно працює й платить податки, щоб потім роздати всім. Це справді є найгіршим сигналом, який держава може послати громадянам під час війни