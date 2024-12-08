Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада

Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на школы и больницы в России… Все это было напрасно и бессмысленно. Режим, в который вложили столько сил, рухнул за неделю. А весь мир в очередной раз получил возможность увидеть, чего стоят все угрозы и обещания Путина.