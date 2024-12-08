Live
  • Вс 08.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада

Мир 09:08   08.12.2024
Денис Казанский
блогер
Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада

Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на школы и больницы в России… Все это было напрасно и бессмысленно. Режим, в который вложили столько сил, рухнул за неделю. А весь мир в очередной раз получил возможность увидеть, чего стоят все угрозы и обещания Путина.

Автор: Денис Казанский, блогер
Популярно
Новости Харькова — главное за 8 декабря: ночной налет «шахедов», фронт
Новости Харькова — главное за 8 декабря: ночной налет «шахедов», фронт
08.12.2024, 08:49
Новости Харькова — главное за 7.12: снаряд взорвался в руке ребенка, обстрелы
Новости Харькова — главное за 7.12: снаряд взорвался в руке ребенка, обстрелы
07.12.2024, 22:05
Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории
08.12.2024, 06:00
Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы
Асад бежал: режим диктатора в Сирии пал, заявляют повстанцы
08.12.2024, 07:51
Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА
Ночная атака «шахедов»: Синегубов сообщил, где нашли обломки БПЛА
08.12.2024, 08:44
Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света
Отключения электроэнергии 8 декабря: когда на Харьковщине не будет света
07.12.2024, 21:48

Новости по теме:

15:36
Считала, что «украинцы должны молиться на Путина»: подозрение харьковчанке
10:03
«Орешник» больше напоминает стратегическое ИПСО — Машовец
09:25
Летело по детям, а промышленный комплекс работал — Казанский о «логике» Кремля
09:12
Откуда выпал «Орешник» у Путина — версия Коваленко
09:00
Как придумали название ракеты «Орешник» — версия

Вы читали новость: «Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 09:08;

  • Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов,…".