Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада
Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов, которые могли быть потрачены на школы и больницы в России… Все это было напрасно и бессмысленно. Режим, в который вложили столько сил, рухнул за неделю. А весь мир в очередной раз получил возможность увидеть, чего стоят все угрозы и обещания Путина.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Путин, Россия, Сирия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Весь мир увидел, чего стоят обещания Путина — Казанский про падение Асада»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 09:08;
Корреспондент Денис Казанский, блогер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия финансировала Асада и воевала за него почти 10 лет. За это время на Сирию были потрачены десятки миллиардов долларов,…".