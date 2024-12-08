Весь світ побачив, чого варті обіцянки Путіна – Казанський про падіння Асада
Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію витратили десятки мільярдів доларів, які могли бути витрачені на школи та лікарні в Росії… Усе це було марно і безглуздо. Режим, в який вклали стільки сил, пав за тиждень. А весь світ вкотре отримав можливість побачити, чого варті всі погрози та обіцянки Путіна.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: путін, Россия, Сирия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Весь світ побачив, чого варті обіцянки Путіна – Казанський про падіння Асада»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 09:08;
Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію витратили десятки мільярдів доларів, які…".