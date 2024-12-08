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Весь світ побачив, чого варті обіцянки Путіна – Казанський про падіння Асада

Політика 09:08   08.12.2024
Денис Казанський
блогер
Весь світ побачив, чого варті обіцянки Путіна – Казанський про падіння Асада

Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію витратили десятки мільярдів доларів, які могли бути витрачені на школи та лікарні в Росії… Усе це було марно і безглуздо. Режим, в який вклали стільки сил, пав за тиждень. А весь світ вкотре отримав можливість побачити, чого варті всі погрози та обіцянки Путіна.

Автор: Денис Казанський, блогер
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 09:08;

  • Кореспондент Денис Казанський, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію витратили десятки мільярдів доларів, які…".