Весь світ побачив, чого варті обіцянки Путіна – Казанський про падіння Асада

Росія фінансувала Асада та воювала за нього майже 10 років. За цей час на Сирію витратили десятки мільярдів доларів, які могли бути витрачені на школи та лікарні в Росії… Усе це було марно і безглуздо. Режим, в який вклали стільки сил, пав за тиждень. А весь світ вкотре отримав можливість побачити, чого варті всі погрози та обіцянки Путіна.