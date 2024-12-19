Live
  • Чт 19.12.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.9
  • EUR 43.96

Кэллог про Украину и РФ: «Оба бойца готовы сдаться»

Мир 09:19   19.12.2024
Кит Кэллог
спецпредставитель Трампа по Украине и РФ
Кэллог про Украину и РФ: «Оба бойца готовы сдаться» Скриншот/Fox Nation

Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать… После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: «Возможно, пришло время отступить».

 

Автор: Кит Кэллог, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ
Популярно
Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)
Гранаты, мины, огнеметы: склад боеприпасов нашли в харьковских гаражах (фото)
18.12.2024, 18:02
Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение
Требуются машинисты: Харьковский метрополитен приглашает на обучение
19.12.2024, 19:23
Новости Харькова — главное 19.12: обстрелы, Зеленского не уволили
Новости Харькова — главное 19.12: обстрелы, Зеленского не уволили
19.12.2024, 22:37
Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)
Женщина погибла в ДТП в Салтовском районе Харькова (фото)
19.12.2024, 22:34
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 60 тысяч гривен
19.12.2024, 14:44
Какие украинские города будут отстраивать Харьковщину и почему – Синегубов
Какие украинские города будут отстраивать Харьковщину и почему – Синегубов
19.12.2024, 12:05

Новости по теме:


Вы читали новость: «Кэллог про Украину и РФ: «Оба бойца готовы сдаться»»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:19;

  • Корреспондент Кит Кэллог, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп…".