Кэллог про Украину и РФ: «Оба бойца готовы сдаться»
Скриншот/Fox Nation
Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать… После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: «Возможно, пришло время отступить».
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: кэллог, перемирие, сша, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:19;
Корреспондент Кит Кэллог, спецпредставитель Трампа по Украине и РФ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп…".