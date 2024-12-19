Кэллог про Украину и РФ: «Оба бойца готовы сдаться»

Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать… После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: «Возможно, пришло время отступить».