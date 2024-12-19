Келлог про Україну та РФ: “Обидва бійці готові здатися”

Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити… Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців, або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: “Можливо, прийшов час відступити”.