Келлог про Україну та РФ: “Обидва бійці готові здатися”
Скриншот/Fox Nation
Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити… Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців, або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: “Можливо, прийшов час відступити”.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: кэллог, перемирие, сша, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 09:19;
Кореспондент Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та РФ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп…".