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Келлог про Україну та РФ: “Обидва бійці готові здатися”

Політика 09:19   19.12.2024
Кіт Келлог
спецпредставник Трампа по Україні та РФ
Келлог про Україну та РФ: “Обидва бійці готові здатися” Скриншот/Fox Nation

Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити… Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців, або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: “Можливо, прийшов час відступити”.

 

Автор: Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та РФ
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  • Кореспондент Кіт Келлог, спецпредставник Трампа по Україні та РФ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатися. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп…".