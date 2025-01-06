Мнение про компромисс с Путиным — опасная фантазия — профессор Роб Персон
Фото: westpoint.edu
Мнение о том, что с Путиным можно достичь компромисса, представляет опасную фантазию… В основе решения Путина начать войну лежит не членство в НАТО или территория, а украинская демократия и ее принципиальная несовместимость с российской автократией.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: война, компромисс, переговоры, Путин;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 10:26;
Корреспондент Роб Персон, профессор международных отношений в Военной академии США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мнение о том, что с Путиным можно достичь компромисса, представляет опасную фантазию… В основе решения Путина начать войну лежит не…".