Думка про компроміс із Путіним – небезпечна фантазія – професор Роб Персон
Фото: westpoint.edu
Думка про те, що з Путіним можна досягти компромісу, є небезпечною фантазією… В основі рішення Путіна розпочати війну лежить не членство в НАТО чи територія, а українська демократія – і її принципова несумісність із російською автократією.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, компромисс, переговоры, путін;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Думка про компроміс із Путіним – небезпечна фантазія – професор Роб Персон»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 10:26;
Кореспондент Роб Персон, професор міжнародних відносин у Військовій академії США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Думка про те, що з Путіним можна досягти компромісу, є небезпечною фантазією… В основі рішення Путіна розпочати війну лежить не…".