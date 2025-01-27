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В Украине саботировали тему Второй мировой — аналитик о заявлениях Трампа

Мир 10:02   27.01.2025
Алексей Копытько
военный аналитик
В Украине саботировали тему Второй мировой — аналитик о заявлениях Трампа

Трамп снова заявил, что Россия «помогла победить» во Второй мировой войне, потеряв «60 млн жизней». Хочу передать пламенный привет всем, кто саботировал (и продолжает саботировать) работу с темой Второй мировой войны, искусственно «забывая» о миллионах украинцев, которые воевали с нацистами. И  победили. Но теперь миллионы украинских жизней – «российские». Герои – «российские». И победа – российская. Осталось совсем немного времени, чтобы исправить этот позор.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 10:02;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп снова заявил, что Россия «помогла победить» во Второй мировой войне, потеряв «60 млн жизней». Хочу передать пламенный привет всем,…".