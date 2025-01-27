В Украине саботировали тему Второй мировой — аналитик о заявлениях Трампа

Трамп снова заявил, что Россия «помогла победить» во Второй мировой войне, потеряв «60 млн жизней». Хочу передать пламенный привет всем, кто саботировал (и продолжает саботировать) работу с темой Второй мировой войны, искусственно «забывая» о миллионах украинцев, которые воевали с нацистами. И победили. Но теперь миллионы украинских жизней – «российские». Герои – «российские». И победа – российская. Осталось совсем немного времени, чтобы исправить этот позор.