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В Україні саботували тему Другої світової – аналітик про заяви Трампа

Політика 10:02   27.01.2025
Олексій Копитько
військовий аналітик
В Україні саботували тему Другої світової – аналітик про заяви Трампа

Трамп знову заявив, що Росія “допомогла перемогти” у Другій світовій війні, втративши “60 млн життів”. Хочу передати полум’яне привітання всім, хто саботував (і продовжує саботувати) роботу з темою Другої світової війни, штучно “забуваючи” про мільйони українців, які воювали з нацистами. І перемогли. Але тепер мільйони українських життів – “російські”. Герої – “російські”. І перемога – російська. Залишилося зовсім небагато часу, щоб виправити цю ганьбу.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 10:02;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп знову заявив, що Росія “допомогла перемогти” у Другій світовій війні, втративши “60 млн життів”. Хочу передати полум’яне привітання всім,…".