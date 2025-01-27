В Україні саботували тему Другої світової – аналітик про заяви Трампа
Трамп знову заявив, що Росія “допомогла перемогти” у Другій світовій війні, втративши “60 млн життів”. Хочу передати полум’яне привітання всім, хто саботував (і продовжує саботувати) роботу з темою Другої світової війни, штучно “забуваючи” про мільйони українців, які воювали з нацистами. І перемогли. Але тепер мільйони українських життів – “російські”. Герої – “російські”. І перемога – російська. Залишилося зовсім небагато часу, щоб виправити цю ганьбу.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: вторая мировая война, копытько, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 10:02;
Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп знову заявив, що Росія “допомогла перемогти” у Другій світовій війні, втративши “60 млн життів”. Хочу передати полум’яне привітання всім,…".