Трамп знову заявив, що Росія “допомогла перемогти” у Другій світовій війні, втративши “60 млн життів”. Хочу передати полум’яне привітання всім, хто саботував (і продовжує саботувати) роботу з темою Другої світової війни, штучно “забуваючи” про мільйони українців, які воювали з нацистами. І перемогли. Але тепер мільйони українських життів – “російські”. Герої – “російські”. І перемога – російська. Залишилося зовсім небагато часу, щоб виправити цю ганьбу.