Редкоземельные металлы: главное, чтобы Трамп договорился с Украиной, а не РФ
Фото: Kyiv School of Economics
Добавлю и я своей «экспертизы» о редкоземельных металлах. Главное, чтобы Трамп договорился об этой добыче на территории Украины с Украиной, а не с Россией. Это главное.
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 10:16;
Корреспондент Дмитрий Романович, экс-замминистра экономики Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Добавлю и я своей «экспертизы» о редкоземельных металлах. Главное, чтобы Трамп договорился об этой добыче на территории Украины с Украиной,…".