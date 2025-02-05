Рідкоземельні метали: головне, щоб Трамп домовився з Україною, а не РФ
Фото: Kyiv School of Economics
Додам і я своєї “експертизи” про рідкоземельні метали. Головне, щоб Трамп домовився про цей видобуток на території України з Україною, а не з Росією. Оце головне.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: металл, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:16;
Кореспондент Дмитро Романович, ексзаступник міністра економіки України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Додам і я своєї “експертизи” про рідкоземельні метали. Головне, щоб Трамп домовився про цей видобуток на території України з Україною, а…".